Saipem: nuovo contratto negli Emirati Arabi Uniti per $4,1 mld

Saipem, in consorzio con National Petroleum Construction Company (NPCC), ha sottoscritto una Letter of Award con ADNOC per un nuovo contratto relativo al pacchetto 1 del progetto Hail and Ghasha Development Project negli Emirati Arabi Uniti. Il valore della quota di competenza di Saipem è pari a circa 4,1 miliardi di dollari.

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo delle risorse dei giacimenti di gas naturale Hail e Ghasha, situati al largo di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo scopo del lavoro comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione (EPC) di quattro centri di perforazione e di un impianto di trattamento da costruire su isole artificiali, oltre a varie strutture offshore e oltre 300 km di condotte sottomarine.

Questa assegnazione conferma la capacità distintiva di Saipem di realizzare progetti integrati onshore e offshore, fornendo ai propri clienti un’interfaccia unica e affidabile per lo sviluppo di progetti complessi. Saipem si avvarrà delle sue navi all’avanguardia per operazioni in acque poco profonde, della sua avanzata tecnologia per la saldatura di materiali resistenti alla corrosione, nonché della sua rinomata competenza ingegneristica. Inoltre, Saipem collaborerà con ADNOC per continuare a focalizzare l’attenzione del progetto sulla tutela della biodiversità e sulla gestione responsabile dell’ambiente.

L’assegnazione rafforza il rapporto di lunga data di Saipem con ADNOC e consolida ulteriormente la presenza dell’azienda ad Abu Dhabi, dove dispone di un centro di ingegneria ed esecuzione progetti, nonché di una nuova base logistica offshore nel porto di Zayed.