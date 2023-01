Circle: Commessa da oltre €145 mila per primario terminal multipurpose tirrenico

Primario terminal multipurpose tirrenico sceglie CIRCLE Group per l’automazione del gate Il contratto ha un valore di oltre € 145.000 e prevede l’implementazione di un progetto completo delle componenti di automation e software Milos

Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, ha siglato, attraverso la rete di impresa Log@Sea, un nuovo contratto per la fornitura delle soluzioni evolute di Gate Automation a un primario terminal multipurpose tirrenico.

“La commessa, il cui valore supera i 145.000 euro, prevede l’implementazione di un progetto completo delle componenti hardware specialistiche e software Milos® per la gestione delle procedure di controllo degli accessi al varco di veicoli e Unità di Trasporto Intermodale. Si confermano il momento topico e la fiducia del mercato nelle soluzioni alla base del nostro piano Connect 4 Agile Growth” ha spiegato il Presidente & Ceo di Circle, Luca Abatello.

Più in particolare, saranno installati un lettore per il riconoscimento del badge dell’autista e della tecnologia atta all’automazione dell’apertura/chiusura della sbarra al gate, e un totem in corsia; inoltre, la lettura delle targhe delle motrici e dei trailer avverrà grazie all’impiego della tecnologia OCR.