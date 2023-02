Circle: accordo per la digitalizzazione di un importante porto del Mediterraneo

Circle Group, specializzato nella digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, fornirà i propri “Port Community Services” a un importante porto del Mediterraneo.

Questa commessa, della durata di 4 anni e del valore di oltre € 290.000, va così ad aggiungersi alle altre due ottenute nel solo mese di gennaio e destinate a primari attori internazionali della logistica portuale, mercato in cui Circle sta mettendo a frutto in maniera significativa la propria esperienza.

Luca Abatello, CEO & Presidente di Circle spiega: “E’ un momento topico per la portualità e per la logistica multimodale mediterranea. La centralità dei servizi digitali, dei servizi federativi e del Mediterraneo come traffici (richiesti oggi dal mercato) sono anche gli elementi fondanti della nostra strategia Connect 4 Agile Growth. Siamo quindi molto lieti che il mercato continui ad apprezzare tale approccio e continueremo nella nostra roadmap fortemente evolutiva sul tema”.

Le soluzioni di “Port Community Services” sviluppate da Circle sono in grado di connettere digitalmente attori pubblici e privati, implementando efficacemente i processi della comunità di un porto e mettendo in rete i player che ne fanno parte.