Cina: restrizioni a export droni

La Cina ha annunciato che imporrà restrizioni all’export su alcuni droni e apparecchiature correlate, nel tentativo di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali, in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti riguardanti l’accesso alla tecnologia.

Le restrizioni, che includono motori di alcuni droni, laser, attrezzature di comunicazione e sistemi anti-droni, entreranno in vigore a partire dal 1° settembre, come ha annunciato il ministero del commercio. Queste misure riguarderanno anche alcuni droni commerciali e nessun drone civile potrà essere esportato per scopi militari, come ha precisato un portavoce del ministero in una dichiarazione.

I legislatori USA hanno affermato che oltre il 50% dei droni venduti negli Stati Uniti sono prodotti dalla DJI, un’azienda con base in Cina, e che questi rappresentano il tipo di drone più popolare utilizzato dagli enti per la sicurezza pubblica. DJI ha dichiarato che si attiene sempre rigorosamente alle leggi e ai regolamenti dei paesi o delle regioni in cui opera, inclusi i requisiti di controllo dell’export della Cina.