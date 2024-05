Cina pronta a maxi emissione di bond per 1 trilione di yuan. I dettagli

La Cina sarebbe pronta a vendere titoli di stato a lungo termine per un valore di 1 trilione di yuan, l’equivalente di $138,24 miliardi. E’ quanto emerge da indiscrezioni riportate dal Financial Times e da Reuters.

In particolare, il Financial Times ha riferito che la banca centrale People’s Bank of China, banca centrale della Cina, “ha chiesto ai broker consigli su come prezzare la prima tranche dei bond sovrani” da emettere.

Reuters ha precisato che i bond cinesi saranno emessi a partire dal prossimo 17 maggio, aggiungendo che, sulla base di fonti interpellate, l’emissione avrà per oggetto titoli di stato con scadenza a 20 anni per un valore di 300 miliardi di yuan, 600 miliardi di yuan di titoli a 30 anni e 100 miliardi di bond a 50 anni.

L’emissione dei bond a lungo termine è stata annunciata lo scorso marzo, sulla scia dell’intento del governo di Pechino di finanziare progetti allineati alle decisioni di strategie nazionali.

Questi tipi di bond sono stati emessi dalla Cina soltanto tre volte in precedenza, ovvero durante la crisi finanziaria asiatica del 1998, per la capitalizzazione di China Investment Corporation nel 2007 e durante la crisi conseguente all’esplosione della pandemia Covid-19 nel 2020.