Cina: Pmi manifatturiero in contrazione per il quarto mese consecutivo a gennaio. Focus anche su Pmi servizi

Nel mese di gennaio il Pmi manifatturiero della Cina si è attestato a 49,2 punti, in linea con le attese, ma in fase di contrazione per il quarto mese consecutivo e per la nona volta negli ultimi 10 mesi.

Il dato si è attestato infatti a un valore inferiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).

Il dato ha segnato tuttavia un lieve miglioramento, rispetto ai 49 punti di dicembre.

Il Pmi servizi della Cina è salito invece a gennaio a quota 50,7 punti, rispetto ai 50,4 punti di dicembre, confermando la sua fase di espansione. Quelli appena annunciati sono i dati ufficiali diffusi dall’Istituto nazionale di statistica di Pechino.