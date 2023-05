Cina mette al bando prodotti Micron Technology, cita rischi sicurezza nazionale

La Cina ha deciso di mettere al bando i prodotti fabbricati dal colosso americano dei chip Micron Technology, citando rischi per la sicurezza delle sue infrastrutture.

Il divieto dovrebbe interessare settori che vanno dai trasporti alla finanza.

La revisione ha rilevato che i prodotti di Micron presentano rischi rilevanti per la sicurezza delle reti, ha spiegato l’autorità cinese per la cybersecurity, e dunque per “la sicurezza nazionale della Cina”.