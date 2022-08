Cessione Ita Airways: trattativa in esclusiva con consorzio formato da Certares, Delta e Air France-Klm

Il Tesoro va in trattativa in esclusiva con Air France e Delta per la cessione del controllo di ITA. Il MEF ha annunciato che sarà avviato oggi un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal DPCM.

“Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”, precisa il MEF in una nota.