Saes Getters: linee guida utilizzo proventi cessione Nitinol

Il Consiglio di Amministrazione di Saes Getters ha stabilito le linee guida relative all’impiego dei proventi derivanti dalla cessione del settore Nitinol per applicazioni mediche. Questo piano strategico è focalizzato principalmente su due direzioni fondamentali.

In primo luogo, Saes Getters ha intenzione di distribuire un dividendo relativo all’esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2023, pari a 12,51 euro per azione. Questa mossa mira a redistribuire i benefici dell’operazione di vendita direttamente agli azionisti.

Inoltre, il Cda prevede l’acquisto di massime 5.700.325 azioni proprie attraverso un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale. L’investimento previsto per questa operazione è di circa 140 milioni di euro, con un corrispettivo pari a 24,56 euro per azione (ex dividendo 2023, pari a 12,51 euro per azione).

Infine, è previsto l’impiego dei proventi rimanenti, pari a circa 350 milioni di euro, in ambiti industriali per attuare un piano di crescita organica e inorganica. Questa strategia si inserisce nella visione a lungo termine di Saes Getters di rafforzare la sua presenza nel mercato e di espandere ulteriormente la sua attività.