Cdp: Cda approva operazioni per 675 milioni

Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di 675 milioni di euro. Inoltre, ha deliberato l’allargamento del bacino delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie potenziali delle Anticipazioni di Tesoreria.

In linea con il ruolo di CDP a sostegno del Paese, il Consiglio di Amministrazione ha approvato operazioni che comprendono finanziamenti, anche in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a sostenere gli investimenti in infrastrutture, l’accesso al credito e l’export di aziende attive in settori strategici dell’economia italiana.

CDP, inoltre, conferma la vicinanza alle Pubbliche Amministrazioni sul territorio, accrescendo le possibilità di intervento a favore degli enti locali per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. In particolare, il Cda ha approvato l’ampliamento del perimetro del servizio di Anticipazione di Tesoreria ai Comuni con una popolazione fino a 100 mila abitanti e alle Province e Città Metropolitane fino a 1 milione di residenti (fino ad oggi rientravano unicamente i comuni fino a 15.000 abitanti). Oltre 7.900 tra Comuni e Province, pari alla quasi totalità degli enti locali, potranno così accedere al servizio sinora riservato solo ai Comuni di piccole dimensioni.

Coerentemente con gli obiettivi di Cassa, quale Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Consiglio ha infine deliberato anche nuove iniziative per la crescita sostenibile in Africa per lo sviluppo di progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alle infrastrutture e alla sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla filiera agricola e alle produzioni locali. A queste si aggiunge anche un’operazione finalizzata ad accelerare la transizione energetica nei Balcani.