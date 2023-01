Casta Diva Group: ricavi 2022 salgono a quota 82 mln, +175% rispetto al 2021

Casta Diva Group ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi a quota 82 milioni di euro, in crescita del 175% rispetto al 2021. Con riferimento a tale incremento di fatturato, il gruppo evidenzia che questo è stato realizzato in parte grazie a un’importante crescita organica, che ha registrato il + 40% rispetto all’esercizio precedente e in parte ancora più cospicua grazie alle acquisizioni della partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti e del marchio We Are Live, avvenute entrambe nel corso dell’esercizio 2022.

Casta Diva segnala che questi dati preconsuntivi potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 che verrà esaminato dal CdA il 28-29 marzo 2022.