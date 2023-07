Cassa Depositi e Prestiti: 1 miliardo a Intesa per la crescita delle PMI e Mid-Cap italiane

Un’importante iniziativa di finanziamento è stata messa in campo da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è di favorire l’accesso al credito delle imprese più piccole, con un occhio sempre attento alla realizzazione dei loro progetti e al sostegno della loro crescita e competitività.

La CDP ha concesso un finanziamento di un miliardo di euro a Intesa Sanpaolo. Questa iniezione di capitale si posiziona nell’ambito di una collaborazione più ampia tra le due istituzioni. Il fine principale è di promuovere iniziative congiunte per le aziende italiane, offrendo supporto alle imprese di dimensioni minori.

Le risorse erogate da Intesa Sanpaolo saranno impiegate integralmente per fornire nuovi finanziamenti fino a 25 milioni di euro, con una durata fino a 18 anni, a piccole e medie imprese (PMI) e Mid-Cap italiane. Questi fondi saranno dedicati a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione sul territorio nazionale. Si prevede l’utilizzo di questi finanziamenti per spese di immobilizzazioni materiali e/o immateriali e per le esigenze di capitale circolante.

L’iniziativa congiunta di Intesa Sanpaolo e CDP risponde alla necessità di sostenere PMI e Mid-Cap italiane in un mercato in costante evoluzione. L’accesso a finanziamenti di lunga durata e a tassi vantaggiosi è ora aperto. Le imprese potranno beneficiare di ulteriori premialità nel caso di investimenti con finalità ESG. Inoltre, per determinate tipologie di finanziamento, potranno abbinate ad altre agevolazioni accessibili grazie alle garanzie pubbliche.