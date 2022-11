Caso Irving: la Nike sospende i rapporti con la star Nba e annulla uscita scarpe Kyrie 8

Nike ha sospeso la sua relazione con la star dei Brooklyn Nets Kyrie Irving e ha cancellato la sua prossima uscita di scarpe a marchio Irving. La decisione arriva dopo le polemiche innescate dalla promozione su Twitter di un documentario antisemita da parte di Irving. La stella dei Nets inizialmente aveva difeso il post prima di cancellarlo.

I Nets avevano già sospeso Irving per almeno cinque partite dopo che il giocatore non aveva sconfessato completamente il documentario. Irving ha poi rilasciato delle scuse giovedì per aver promosso un progetto che secondo lui conteneva “false dichiarazioni antisemite”.

“In Nike, crediamo che non ci sia spazio per l’incitamento all’odio e condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo. A tal fine, abbiamo preso la decisione di sospendere immediatamente la nostra relazione con Kyrie Irving e non lanceremo più Kyrie 8”, ha scritto Nike in uno statement. “Siamo profondamente rattristati e delusi dalla situazione e dal suo impatto su tutti”, aggiunge la nota.

Diversi media hanno riferito che l’accordo valeva 11 milioni di dollari. I Nets non pagheranno lo stipendio di Irving durante la sospensione. Il cestita ha un contratto da 36,9 milioni di dollari in questa stagione, dopo aver guadagnato quasi 195 milioni di dollari nelle sue precedenti 11 stagioni con i Cleveland Cavaliers, i Boston Celtics e i Nets.