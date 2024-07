Casino vende 66 negozi a Groupement Les Mousquetaires e Auchan Retail France

Il gruppo francese Casino ha annunciato la vendita di 66 negozi a Groupement Les Mousquetaires e Auchan Retail France, per un valore aziendale complessivo di 213 milioni di euro.

Secondo gli accordi stipulati il 24 gennaio scorso, i nuovi acquirenti assumeranno tutti i contratti di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nei negozi e garantiranno il mantenimento delle condizioni e dei benefici previsti dagli statuti collettivi di Casino per un minimo di 15 mesi dal completamento del trasferimento.

Groupement Les Mousquetaires e Auchan Retail France si sono inoltre impegnati a promuovere la candidatura dei dipendenti del gruppo per le posizioni aperte o a offrire loro la possibilità di diventare gestori di negozi. In aggiunta, Casino ha comunicato la cessione della sua quota di controllo del 51% in cinque ipermercati a Groupement les Mousquetaires, che già deteneva il restante 49% dal 30 settembre 2023.