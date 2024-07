Nexi stringe una partnership con Amazon Italia per i pagamenti con Bancomat Pay

Nexi, leader europea nel settore PayTech, ha annunciato una nuova collaborazione con Amazon Italia. Questo accordo permetterà ai clienti di Amazon.it di effettuare i propri acquisti utilizzando anche Bancomat Pay.

Grazie a questa partnership, Nexi diventa il fornitore tecnico di Amazon Italia, offrendo la propria avanzata piattaforma tecnologica al più famoso sito di e-commerce del mondo. I clienti di Amazon.it avranno così una maggiore flessibilità al momento del pagamento, potendo scegliere un metodo aggiuntivo, sicuro e comodo.

La collaborazione annunciata in queste ore rappresenta un ulteriore passo avanti per Nexi nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia. Il progetto vede anche il contributo di Intesa Sanpaolo come partner tecnologico.