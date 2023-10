Casasold cambia denominazione sociale in Tweppy

L’Assemblea dei soci di Casasold, società quotata su EGM e operante nel settore dei servizi immobiliari e ad alto valore aggiunto per le PMI, ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale in “Tweppy S.p.A.”, a maggioranza dei soci presenti (pari al 66,675% del capitale sociale).

L’efficacia del cambiamento è subordinata all’iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera assembleare.

Inoltre, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Casasold di Tweppy S.r.l., già controllata al 100%. La Fusione è finalizzata a realizzare, alla luce dell’evoluzione del core business di Casasold e della diversificazione dello stesso per includere le attività e i servizi prestati da Tweppy, una razionalizzazione dell’impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso l’aggregazione della società partecipata.

Inoltre, la Fusione è finalizzata a rendere maggiormente omogenea ed efficiente la conduzione aziendale della Società e del gruppo, eliminando la duplicazione dei costi di gestione e delle strutture aziendali, e sfruttando maggiori sinergie, soprattutto nei settori di pertinenza della incorporanda.