Casa: rendimento all’8% nel III trim. 2022

In Italia, il rendimento offerto dalle abitazioni è sempre superiore ai tassi offerti dai titoli di Stato a 10 anni saliti però velocemente nell’ultimo anno per attestarsi oggi al 4,7%. Così una ricerca di idealista secondo cui i rendimenti hanno registrato un andamento diversificato a seconda delle tipologie di prodotto e delle aree geografiche: in aumento i locali commerciali (negozi) che offrono un rendimento lordo del 12%, rispetto all’11,6% di dodici mesi fa; in calo gli uffici – 9,2% dal 9,3% di un anno fa -, e i box auto che si attestano all’8%, contro l’8,1% del settembre 2021.