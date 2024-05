Carrefour in calo alla Borsa di Parigi dopo il declassamento di JPMorgan

Carrefour ha registrato una pesante perdita alla Borsa di Parigi, finendo in fondo all’indice Cac 40, a seguito del declassamento deciso dagli analisti di JPMorgan. Poco dopo le 13, il titolo della catena di grande distribuzione alimentare ha subito una flessione del 4,1%, scendendo a 16,11 euro, il peggior andamento tra i componenti dell’indice parigino, che nel frattempo ha perso lo 0,18%.

JPMorgan ha abbassato la sua raccomandazione sui titoli Carrefour da ‘neutrale’ a ‘sottopeso’, riducendo l’obiettivo di prezzo da 19 a 15 euro. Secondo la banca d’investimento americana, la strategia di Carrefour, volta a massimizzare la redditività, ha portato a una perdita di quote di mercato a favore dei distributori indipendenti.

I risultati di Carrefour per il primo semestre di quest’anno, attesi per la fine di luglio, dovrebbero confermare questa tendenza per la prima volta, secondo JPMorgan. L’intermediario finanziario ha quindi inserito Carrefour nella lista ‘Negative Catalyst Watch’, che include titoli con un basso rapporto tra rendimenti e rischio a breve termine.