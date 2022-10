Caro bollette: allo studio moratoria su distacchi per morosità. Enel, Iren, A2A, Hera, Acea tra le società più esposte (analisti)

Il nuovo Governo Meloni si è insediato e il primo urgente provvedimento atteso riguarda le misure per contrastare il caro bollette. Secondo Il Messaggero vi è allo studio una moratoria di 6 mesi sui distacchi dei clienti morosi nel pagare le bollette.

Le risorse necessarie potrebbero arrivare dai fondi derivanti dall’applicazione di una possibile `pace fiscale` allo studio (e prevista nel programma elettorale della Lega). Confermato per le imprese lo sconto del 40% sulle bollette del mese di dicembre. Secondo Equita Sim, una moratoria sul pagamento delle bollette è, in generale, un elemento di rischio per i retailers energia, soprattutto sull’evoluzione del working capital nel periodo di moratoria stesso. Tuttavia, qualora l’impossibilità di distaccare gli utenti venisse coperta da risorse pubbliche, continuano gli esperti, l’effetto negativo per le società energetiche si annullerebbe.

Equita infine ritiene che il rischio regolatorio rimanga alto in questa fase, con la necessità del Governo di finanziare interventi a favore dei clienti, in attesa delle decisioni EU sull’utilizzo di fondi per finanziare gli strumenti di price cap (ie sul gas ai fini della produzione elettrica). Tra le società più esposte ai clienti Enel, Iren, A2A, Hera, Acea concludono dalla Sim milanese.