CarMax: calo del 17,4% dei ricavi nel primo trimestre 2024

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024, CarMax, importante rivenditore americano di automobili usate, ha evidenziato una diminuzione del 17,4% dei ricavi netti, pari a 7,7 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo delle vendite riguarda sia le unità usate al dettaglio, sia quelle in negozi comparabili, con un decremento rispettivamente del 9,6% e dell’11,4%.

Il risultato per azione di CarMax è sceso a 1,44 dollari, in confronto agli 1,56 dollari registrati un anno fa. Tuttavia, nel trimestre in corso è stato inclusa una componente di 0,28 dollari legata a un accordo legale, che ha influito sull’utile per azione rettificato, portandolo a 1,16 dollari.