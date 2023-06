Grecia: bond tra i migliori del Sud Europa

La Grecia si avvia verso il fine settimana elettorale con il suo debito pubblico che si avvicina ai livelli dei paesi periferici di prima classe, un decennio dopo che la crisi del debito ha imposto una drastica rimodulazione del suo indebitamento.

Il premio richiesto dagli investitori per detenere il debito greco invece di quello dei Paesi periferici di prima fascia, come la Spagna, si sta riducendo e potrebbe addirittura scomparire del tutto, dato che il profilo del debito è migliorato e la sua economia gode del sostegno dei fondi europei per gli anni a venire.

Inoltre, quasi l’80% del debito del governo centrale è nelle mani del settore pubblico, con una scadenza media ponderata di quasi 20 anni e costi di servizio stabili.