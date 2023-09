CarMax: calo del 13,1% nei ricavi e vendite in flessione

CarMax, il leader di mercato nella rivendita di veicoli usati negli Stati Uniti, ha recentemente rilasciato i risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 (terminato il 31 agosto 2023). La società ha registrato ricavi netti di 7,1 miliardi di dollari, segnando una flessione del 13,1% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Nel dettaglio, le vendite di auto usate al dettaglio hanno subito una contrazione del 7,4%. Allo stesso modo, le vendite di unità in negozi comparabili sono calate del 9% su base annua. Questi numeri evidenziano una tendenza di diminuzione delle vendite, che ha influenzato negativamente i risultati finanziari del secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’utile netto per azione, CarMax ha riportato una cifra pari a 0,75 dollari, in calo rispetto ai 0,79 dollari registrati un anno fa. Nonostante il contesto impegnativo, CarMax continua a perseguire la sua strategia di affrontare le sfide di mercato e migliorare la propria posizione competitiva.