Engie: Gazprom ridurrà le forniture di gas a partire da martedì. Il Gas TTF cede oltre il 4%

Il colosso energetico russo Gazprom ha intenzione di ridurre le forniture di gas a Engie a partire da martedì per disaccordi su alcuni contratti. Lo si legge in una nota dell’utility francese, segnalando un’ulteriore compressione delle forniture energetiche europee.

“Engie si era già assicurata i volumi necessari per far fronte ai propri impegni nei confronti dei propri clienti e ha messo in atto diverse misure per ridurre significativamente gli eventuali impatti finanziari che potrebbero derivare da un’interruzione delle forniture di gas da parte di Gazprom”, ha affermato la società in una dichiarazione martedì. Oggi, intorno alle 10, le azioni Engie salgono dello 0,3% a 12,2 euro a Parigi, mentre il Gas TTF olandese cede il 4% a 261 euro per megawattora.

Le consegne di Gazprom a Engie erano già diminuite “sostanzialmente” dall’invasione dell’Ucraina, con una fornitura mensile recente di circa 1,5 terawattora, ha affermato l’utility francese. Il dato si confronta con le forniture annuali totali del gruppo in Europa di oltre 400 terawattora.

Nel frattempo, Engie sta tenendo colloqui con l’algerina Sonatrach nell’ambito della sua strategia di diversificazione delle forniture di gas oltre la Russia. Tuttavia, i nuovi contratti a medio e lungo termine con la nazione nordafricana non prenderanno il via questo inverno, ha affermato Waysand.

Con oltre il 90% del suo stoccaggio di gas, la Francia dovrebbe avere abbastanza carburante per far fronte a un inverno con temperature medie, ha affermato lunedì il vicepresidente esecutivo Engie Claire Waysand. Tuttavia, la situazione potrebbe essere difficile durante potenziali cali di temperatura, ha aggiunto. Le riserve nell’Unione Europea sono state riempite fino al 79,4% al 27 agosto rispetto all’obiettivo dell’80% entro il 1° novembre, secondo i dati del Gas Infrastructure Europe.