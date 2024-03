Campbell Soup: nel secondo trimestre 2024 fatturato netto di $2,5 mld

Campbell Soup ha concluso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 (che ha avuto termine il 28 gennaio 2024) con un fatturato netto di 2,5 miliardi di dollari. Questo rappresenta una lieve flessione dell’1%, sia in termini di dati reported che su base organica.

Il margine operativo lordo (EBIT) della società si è attestato a 317 milioni di dollari, mentre l’EBIT rettificato ha raggiunto i 364 milioni di dollari, evidenziando un incremento dell’1% rispetto al periodo precedente. Gli utili per azione (EPS), una metrica fondamentale per gli investitori, sono stati di 0,68 dollari. Tuttavia, l’EPS rettificato, che esclude alcuni costi non ricorrenti, è stato di 0,80 dollari, in linea con l’anno precedente ma superiore alle previsioni degli analisti, che si aspettavano 77 centesimi per azione.