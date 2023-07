Calcio, fondo arabo PIF mette nel mirino un altro club europeo

I nuovi proprietari sauditi del Newcastle United stanno valutando l’acquisto di un altro importante club di calcio europeo, secondo quanto riportato da Bloomberg citando una fonte informata sulla questione.

Il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita ha recentemente modificato la sua strategia, passando dal considerare solo l’aggiunta di squadre minori al suo portafoglio, all’acquisto potenziale di un altro club appartenente a uno dei cinque grandi campionati europei.

Questa rivisitazione strategica arriva meno di una settimana dopo che l’ente governativo del calcio europeo, l’UEFA, ha annunciato che permetterà a un gran numero di club con lo stesso proprietario di competere nelle sue competizioni d’elite. La decisione è stata presa dopo che i proprietari di questi club si sono impegnati a garantire che fossero gestiti indipendentemente l’uno dall’altro.

Per anni, l’UEFA ha proibito alle squadre con lo stesso proprietario di competere l’una contro l’altra in competizioni come la Champions League e l’Europa League, per preservare l’integrità dei suoi tornei principali. Tuttavia, il panorama della proprietà nel calcio è cambiato drasticamente con l’arrivo di ricchi investitori statunitensi e del Medio Oriente, alla ricerca di una maggiore esposizione allo sport più popolare del mondo.

L’ownership multi-club è ora comune nel calcio, con i suoi sostenitori che sottolineano la possibilità di risparmiare costi condividendo dati e giocatori tra le squadre e di stipulare accordi commerciali più vantaggiosi. I critici, invece, sostengono che questo modello uccida la competizione e sottragga risorse alle squadre più piccole.