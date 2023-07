Shell: valuta cessione quota business rinnovabili

Shell sta esplorando diverse opzioni per le sue attività di energia rinnovabile su scala globale, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Tra le opzioni al vaglio, la potenziale cessione di una quota a investitori esterni, unitamente alla possibilità di separare l’attività in una unit più indipendente.

Shell avrebbe già avvicinato diversi investitori internazionali per valutare il loro interesse nell’acquisto di una partecipazione. Queste considerazioni fanno parte di un più ampio processo decisionale guidato dall’Amministratore Delegato Wael Sawan, che sta indirizzando gli investimenti della società verso i combustibili fossili, nel tentativo di aumentare i rendimenti per gli azionisti e ridurre il divario di valutazione con i concorrenti statunitensi.

Tuttavia, le discussioni sono ancora in una fase iniziale e non è certo che condurranno a una transazione. Shell potrebbe anche prendere in considerazione l’introduzione di investitori esterni in alcune delle sue altre operazioni, come ad esempio i suoi beni downstream.

A giugno la società ha annunciato piani di disinvestimento di alcuni asset energetici entro il 2025, ma anche investimenti selezionati nel settore.