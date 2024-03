Cairo Communication, l’utile nel 2023 sale a 38 milioni di euro

Il consiglio di amministrazione di Cairo Communication ha esaminato e dato il via libera al progetto di bilancio dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2023. I dati evidenziano un andamento positivo per il gruppo, che ha chiuso l’anno con ricavi consolidati lordi pari a 1,16 miliardi di euro, leggermente inferiori rispetto ai 1,175 miliardi del 2022, ma con margini in significativa crescita.

L’ebitda ha raggiunto i 167,5 milioni di euro, superando i 147,1 milioni del precedente anno, mentre l’EBIT si è attestato a 86,9 milioni (rispetto ai 69,3 milioni del 2022) e il risultato netto è salito a 38,4 milioni, migliorando rispetto ai 32,1 milioni del 2022.

Durante il secondo semestre il gruppo ha generato flussi di cassa positivi che hanno contribuito a migliorare la posizione finanziaria netta di 42,2 milioni di euro rispetto a giugno 2023. Inoltre, La7, canale televisivo di punta del gruppo, ha registrato un incremento degli ascolti, posizionandosi al sesto posto per ascolti nel prime time e al quinto nel periodo autunnale, con una quota di mercato che ha raggiunto il 5,6%.

Il settore editoriale periodici, guidato da Cairo Editore, ha anch’esso mostrato un miglioramento, con un ebitda che è salito a 7,9 milioni di euro, rispetto ai 4,4 milioni del 2022. Infine, il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,16 euro per azione, prevedendo lo stacco cedola per il 27 maggio 2024 e la valuta per il 29 maggio dello stesso anno, con record date il 28 maggio 2024.

A seguito delle dimissioni di Stefania Bedogni, il consiglio ha nominato Federico Cairo come nuovo consigliere di amministrazione, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.