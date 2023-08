Buyback Webuild: nella settimana da 7-11 agosto acquistate 5.000 azioni ordinarie proprie

Webuild ha acquistato, nella settimana dal 7 all’11 agosto 2023 compresi, 5.000 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 1,7200 euro per azione, per un controvalore complessivo di 8.600 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2023. Lo rende noto il gruppo indicando che a seguito degli acquisti effettuati, detiene all’11 agosto 2023 20.690.392 azioni ordinarie proprie, rappresentative dell’2,040% del capitale sociale ordinario.