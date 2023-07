Burberry: crescita del 18% nel primo trimestre

Il Gruppo Burberry ha raggiunto una crescita significativa nel suo primo trimestre, segnando un aumento del 18% nelle vendite e raggiungendo la cifra di 589 milioni di sterline. Questo risultato ha superato le aspettative del mercato, segnando un punto importante per l’azienda.

L’amministratore delegato, Jonathan Akeroyd, attribuisce questa crescita al “buon progresso registrato nel fatturato comparabile, grazie alla ripresa in corso nella Cina continentale”. Inoltre, l’azienda ha notato una “continua forza nelle nostre categorie principali di abbigliamento esterno e pelletteria”, un fattore che ha sicuramente contribuito all’incremento delle vendite. Akeroyd mostra anche il suo entusiasmo per i nuovi prodotti di Daniel che arriveranno nei negozi a settembre.

Nonostante l’incertezza del contesto macroeconomico, Burberry mostra fiducia nelle sue prospettive future. “Siamo fiduciosi di poter raggiungere la nostra guidance per l’anno fiscale 24 e per il medio termine”, afferma l’AD. Inoltre, la società ha annunciato un ulteriore riacquisto di azioni proprie, che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno per un totale di 400 milioni di sterline, contribuendo a rafforzare la fiducia degli investitori nel gruppo.