Ftse Mib debole, bancari in evidenza con Mps e Bper. Giù Enel

L’ultima seduta della settimana parte all’insegna della prudenza per Piazza Affari che, come le altri principali Piazze europee, guarda all’avvio della stagione degli utili negli Stati Uniti. A Milano, la giornata è iniziata con il Ftse Mib in calo moderato dello 0,16% a quota 28.729,66 punti. Tra i migliori titoli del listino milanese in evidenza due bancari, Mps che sale dell’1,76% e Bper che avanza dello 0,99 per cento. In evidenza anche STM che segna un rialzo dello 0,9 per cento. Sul fondo del Ftse Mib c’è Enel che cede circa lo 0,9%.

In una giornata poco densa di spunti macro di rilievo, gli investitori si concentrano sulla stagione degli utili, con i conti delle big del comparto bancario. Attese oggi Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo. In agenda anche la riunione dell’Ecofin.