Bundesbank esorta le istituzioni finanziarie a rafforzare le difese

Claudia Buch, Presidente della Bundesbank, ha esortato le istituzioni finanziarie a intensificare le loro difese contro i rischi di credito e liquidità. Questo suggerimento arriva alla luce degli aumenti dei tassi effettuati dalla Bce, le cui conseguenze, secondo la Buch, non si sono ancora pienamente manifestate.

“Le istituzioni finanziarie dovrebbero sfruttare l’attuale situazione di profitto per rafforzare la loro resilienza”, ha affermato Buch. L’intervento è stato pronunciato durante l’incontro annuale del Fondo Monetario Internazionale a Marrakesh.

La Buch ha poi evidenziato come “l’impennata dei tassi d’interesse abbia messo in evidenza le vulnerabilità del sistema finanziario, anche se gli effetti completi dell’aumento non sono ancora visibili”. Ha inoltre aggiunto che “i rischi di credito e liquidità potrebbero aumentare”.

Infine, la presidente della Bundesbank ha sottolineato l’importanza del ruolo del FMI nel contesto attuale: “Perché il FMI possa svolgere i suoi compiti, deve essere adeguatamente finanziato. Per questo stiamo lavorando in comitati internazionali per completare rapidamente la revisione delle quote in corso”. Ha poi concluso affermando: “Abbiamo bisogno di una buona prevenzione delle crisi e di un monitoraggio della politica economica e finanziaria, soprattutto ora, e il FMI svolge una funzione importante in questo senso”.