Tesla: Erdogan invita Musk a costruire una fabbrica in Turchia

Erdogan ha incontrato il CEO di Tesla e SpaceX a New York mentre era in visita negli Stati Uniti per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La Turchia è da tempo un centro di produzione per le aziende internazionali. Il prossimo stabilimento Tesla di Musk sarebbe il settimo dell’azienda di veicoli elettrici.