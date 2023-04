Bullard (FED): aumento tassi dovrebbe continuare

Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti dovrebbe continuare ad aumentare i tassi di interesse sulla base dei dati recenti che mostrano che l’inflazione rimane persistente mentre l’economia in generale sembra pronta a continuare a crescere, anche se lentamente.

In un’intervista alla Reuters, Bullard ha dichiarato che gli Stati Uniti si stanno dirigendo verso una crisi bancaria, una recessione o entrambe nel prossimo futuro: “Wall Street è molto convinta dell’idea che ci sarà una recessione tra sei mesi o qualcosa del genere, ma questo non è il modo in cui si legge un’espansione come questa”.