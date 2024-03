BTP Valore: raccolti oltre 18 miliardi di euro. Conclusa la terza emissione

Il Mef comunica che oggi si è concluso, con 18.316,424 milioni di euro raccolti, il collocamento della terza emissione del BTP Valore avviato il 26 febbraio.

Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 656.369, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore, si legge nota.

I tassi annuali definitivi del titolo sono confermarti su livello annunciato lo scorso 23 febbraio: