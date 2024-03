Bruxelles, i dubbi sull’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa

La Commissione europea ha comunicato oggi a Lufthansa e al Ministero dell’Economia italiano le sue preoccupazioni iniziali su come l’acquisizione congiunta di Ita Airways potrebbe influenzare negativamente la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo passeggeri, sia in entrata che in uscita dall’Italia.

Questa mossa, secondo la Commissione UE, potrebbe portare a un incremento dei prezzi o a una riduzione della qualità dei servizi offerti ai consumatori dopo la conclusione dell’affare.

L’avvertimento della Commissione europea si inserisce in una procedura formale di indagine, durante la quale le aziende coinvolte sono informate degli addebiti mossi nei loro confronti attraverso una comunicazione scritta. Bruxelles ha anche sottolineato che l’invio di tale comunicazione non determina l’esito finale dell’indagine.

Lufthansa e il Ministero dell’Economia hanno ora la possibilità di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione, esaminare i dettagli dell’indagine e richiedere un’audizione orale, così come l’opzione di proporre soluzioni per risolvere le questioni preliminari relative alla concorrenza e possono presentare proposte di rimedi fino alla chiusura del procedimento, prevista per il 26 aprile 2024.