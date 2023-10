Brookfield Asset Management lancia il Fondo di Private Equity Globale BCP VI

Brookfield Asset Management, rinomata società di gestione patrimoniale a livello globale, ha recentemente annunciato la conclusione del suo ultimo progetto di private equity – il Brookfield Capital Partners VI (BCP VI). La società, che gestisce un patrimonio totale di 850 miliardi di dollari, ha raccolto per la strategia BCP VI un capitale totale di 12 miliardi di dollari, rendendolo il fondo di private equity più grande mai raccolto da Brookfield.

Gli investitori del BCP VI sono un’ampia gamma di entità istituzionali. Tra questi, si annoverano piani pensionistici sia pubblici che privati, fondi sovrani, istituzioni finanziarie, fondazioni e family office, come riportato in una recente comunicazione. Questo dimostra l’interesse diffuso per questo tipo di investimento e l’efficacia della strategia di Brookfield.

Brookfield, per sottolineare l’allineamento dei suoi interessi con quelli degli altri investitori, ha stanziato personalmente 3,5 miliardi di dollari per il fondo. Questa mossa riflette il forte impegno dell’azienda a creare valore per i suoi partner, sottolineando al contempo la fiducia nella sua strategia di investimento.