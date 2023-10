Meta: “Valutiamo opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione”

Meta crede nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati. Tuttavia, continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere”.

Così un portavoce di Meta in merito alla vicenda secondo cui starebbe studiando un piano che potrebbe costringere gli utenti dell’Unione Europea a sborsare fino a 14 dollari per accedere alle versioni prive di pubblicità di Instagram o Facebook o ad accettare annunci personalizzati per le versioni gratuite, secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal.