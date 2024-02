Bridgestone: utile netto in crescita a +10,3%

Bridgestone ha conseguito un utile netto di 331,3 miliardi di yen (circa 2 miliardi di euro), segnando un incremento del 10,3% rispetto al periodo precedente. Nonostante questo risultato positivo, l’azienda ha sperimentato una leggera flessione dell’utile operativo rettificato, attestatosi a 480,66 miliardi di yen, in un contesto di ricavi in ascesa del 5% per un totale di 4313 miliardi di yen (pari a 26,6 miliardi di euro).

Questi risultati si sono rivelati inferiori alle aspettative degli analisti di mercato, i quali avevano previsto un utile netto intorno ai 347 miliardi di yen. In dettaglio, l’utile operativo rettificato ha subito una contrazione significativa nelle diverse aree geografiche: un calo del 5% nel continente americano e una riduzione drastica del 62% nell’area che comprende Europa, Russia, Medio Oriente, India e Africa.