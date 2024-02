Coinbase registra primo profitto in due anni. Titolo a +13% nel pre-mercato

Le azioni della borsa di criptovalute Coinbase hanno registrato un’impennata del 13% venerdì nelle contrattazioni premarket statunitensi dopo che la società ha riportato il suo primo profitto in due anni.

Coinbase, la più grande piattaforma statunitense per la compravendita di criptovalute, ha dichiarato che l’utile netto è stato di 273 milioni di dollari nel quarto trimestre. Le entrate nette sono state di 905 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023, con un aumento di quasi il 50% rispetto ai 605 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Le criptovalute hanno riscontrato un enorme interesse da parte degli investitori nel quarto trimestre dello scorso anno, in seguito alla notizia dell’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission statunitense dei primi fondi negoziati in borsa (ETF) per il bitcoin.