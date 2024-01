Bper e Gardant perfezionano partnership per gestione crediti NPL e UTP

Bper ha annunciato nella serata di ieri di aver perfezionato insieme al Gruppo Gardant un’operazione finalizzata a costituire una partnership strategica per la gestione di crediti deteriorati di Bper e Banco di Sardegna.

La partnership tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant è realizzata attraverso la creazione di una piattaforma di servicing partecipata al 70% da Gardant Bridge, società del Gruppo Gardant, e al 30% da BPER; e con la sottoscrizione di due accordi di servicing relativi alla gestione e al recupero dei crediti classificati sia ad inadempienze probabili (UTP – Unlikely to Pay), sia a sofferenza (NPL – Non Performing Loans) di titolarità di BPER e Banco di Sardegna.

La valorizzazione della transazione, ha informato Bper, genererà una plusvalenza complessiva di circa euro 150 milioni al lordo delle imposte e sarà contabilizzata nel primo trimestre del 2024.