Bper comunica rating DBRS Morningstar su debito Senior Non-Preferred e debito subordinato

Bper ha reso noto con un comunicato che, “con riferimento al programma di emissioni Euro Medium-Term Note (EMTN) che prevede emissioni obbligazionarie fino a 6 miliardi di euro, in data odierna (ieri per chi legge) DBRS Mornigstar ha assegnato per la prima volta il rating sia al debito Senior Non-Preferred che al debito subordinato di BPER Banca, valutandoli rispettivamente ‘BBB (low)’ in area investment grade e ‘BB (high)’, entrambi con Trend stabile. Si ricorda, inoltre, che l’agenzia lo scorso 28 luglio ha assegnato a BPER Banca un rating emittente di lungo termine pari a ‘BBB'”.