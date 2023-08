BPER Banca: intervento straordinario da 100 milioni per danneggiati da maltempo

BPER Banca ha avviato un’azione concreta per mitigare le difficoltà delle famiglie e delle imprese colpite da gravi danni causati dal recente nubifragio e dai forti venti che hanno flagellato la regione Lombardia, con un focus particolare sulla città di Milano.

In dettaglio, BPER Banca ha reso disponibile un fondo di 100 milioni di euro e ha previsto una serie di misure di assistenza e finanziamenti speciali. Questi includono somme fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, con una durata fino a 60 mesi. Inoltre, per importi non superiori ai 10 mila euro, il tasso d’interesse sarà pari a zero per i primi dodici mesi, dopo i quali saranno applicate condizioni di tasso agevolate.