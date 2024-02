BP balza del 6%: calano utili ma accelera ritmo buyback e aumenta dividendo

Le azioni di BP sono salite del 6% martedì dopo che il colosso petrolifero ha accelerato il ritmo dei riacquisti e aumentato il dividendo, nonostante il calo degli utili annuali.

La major energetica ha aumentato il ritmo dei suoi riacquisti di azioni, annunciando l’intenzione di eseguire un buyback per 1,75 miliardi di dollari prima della presentazione dei risultati del primo trimestre.

La società si è impegnata ad annunciare un riacquisto di azioni per 3,5 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno.BP ha inoltre annunciato un dividendo per azione ordinaria di 7,27 centesimi per gli ultimi tre mesi del 2023, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.