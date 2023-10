BoT annuali: Tesoro assegna 6 miliardi all’asta

Si è svolto un significativo collocamento da parte del Tesoro, che ha emesso Buoni Ordinari del Tesoro (BoT) con scadenza a 12 mesi, fissata per il 14/10/2024. Il collocamento ha visto l’assegnazione di 6 miliardi di euro, a conferma dell’importanza dell’evento per il panorama economico nazionale.

Il rendimento di questi BoT annuali ha mostrato una crescita rispetto all’asta precedente, attestandosi al 3,942%. Questo rappresenta un aumento di 7 centesimi e raggiunge il livello più alto dal giugno 2012. Queste cifre evidenziano una tendenza positiva per il rendimento dei BoT, un indicatore chiave per gli investitori.

La domanda per i BoT è stata buona, con le offerte che hanno raggiunto un totale di 8,717 miliardi di euro. Questo ha generato un rapporto domanda-offerta di 1,45, un segnale positivo per il mercato. Infine, è importante notare che il regolamento dell’asta si terrà il prossimo 13 ottobre, un appuntamento da non perdere per gli osservatori del settore.