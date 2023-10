Mercuria: petrolio potrebbe arrivare a 100 dollari al barile

Il vice direttore generale di Mercuria, Magid Shenouda, ha dichiarato che il petrolio potrebbe arrivare a 100 dollari al barile se la situazione in Medio Oriente dovesse aggravarsi.

“Non credo che ci siano molti analisti che credevano che sarebbe arrivato a 100 dollari, in una circostanza normale. Penso che gli eventi accaduti di recente mettano una grande ombra (su) dove le cose potrebbero andare, perché il mercato non sta valutando un conflitto”, ha detto Shenouda, anche responsabile globale del trading di Mercuria, in occasione di una conferenza del settore a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti.