Borse in salita: Ftse Mib a +0,48%, effetto Credit Suisse

Tornano a respirare le borse dopo la convulsa giornata di ieri segnata dal tracollo del Credit Suisse che vola a Zurigo arrivando a guadagnare fino al 40%, dopo l’aiuto lanciato dalla banca nazionale svizzera.

In attesa della decisione della Bce attesa per le 14 e 15, il CAC 40 di Parigi segna al momento +0,86% mentre il DAX di Francoforte è a +0,56%. Il Ftse Mib vira in positivo segnando al momento +0,48%. Bene anche i titoli dei bancari con Unicredit che segna +0,91%, Finecobank +0,65% e Intesa +0.27%.