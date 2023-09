Borse europee partono positive post Bce

L’ultima seduta della settimana prende il via in territorio positivo, proseguendo sulla strada dei rialzi registrati ieri post riunione della Banca Centrale europea (Bce) che ha rivisto nuovamente al rialzo i tassi principali di riferimento dell’area euro. Si tratta del decimo rialzo consecutivo dei tassi. Nel vecchio continente l’indice tedesco Dax sale dello 0,9%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dell’1,12% e dello 0,85%.

I mercati sono focalizzati sulle parole pronunciate dalla presidente Bce, Christine Lagarde, che nel corso della conferenza stampa di ieri a Francoforte ha sottolineato (ribadendo quanto pubblicato nel comunicato ufficiale) che, “in base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo”. Una dichiarazione letta dal mercato come la fine o in ogni caso come una pausa nel ciclo di strette monetarie nell’eurozona.

Intanto oggi è previsto un nuovo discorso di Lagarde all’Eurogruppo, mentre a livello macro verranno diffusi alcuni dati americani come la produzione industriale e la fiducia calcolata dall’università del Michigan.