Borse europee partono con il piede sbagliato per disordini in Cina, questo venerdì non farm payroll Usa

Inizio di settimana sottotono per i listini europei che pagano l’aggravarsi dei disordini civili in Cina per la sua rigida politica zero-Covid.

Il Dax tedesco cede lo 0,3%, il Cac 40 francese lo 0,5%, l’Ibex 35 spagnolo lo 0,6% e il Ftse 100 inglese lo 0,7% come il Ftse Mib.

Le rivolte e proteste contro i lockdown si sono verificate in alcune grandi città della Cina, comprese Pechino e Shanghai, in un contesto di crescente malcontento pubblico per le severe misure anti-Covid del governo.

Sotto i riflettori questa settimana i non farm payroll Usa di novembre che saranno pubblicati venerdì. Gli operatori sono in cerca di ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. dopo la diffusione la scorsa settimana delle minute della Fed, che hanno rafforzato le aspettative su una moderazione nel ritmo delle strette monetarie.