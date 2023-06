Borse europee, partenza fiacca: oggi torna faro Wall Street

La seduta prende il via in territorio negativo per i principali indici europei. Il Dax cede lo 0,47%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 perdono rispettivamente lo 0,2% e lo 0,12 per cento. Oggi tornerà il faro di Wall Street, ieri chiusa per festività.

A livello macro, dopo i dati giapponesi sulla produzione industriale e quelli tedeschi sui prezzi alla produzione, l’attenzione degli operatori va negli Stati Uniti. Nel pomeriggio sono attesi i nuovi cantieri residenziali e le licenze edilizie. Proseguono anche oggi i discorsi di alcuni esponenti della Bce e Fed.