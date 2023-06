Stellantis: jv con Foxconn per semiconduttori auto

Stellantis e Hon Hai Technology Group annunciano la creazione di SiliconAuto, una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di semiconduttori all’avanguardia per gli operatori dell’industria automobilistica, inclusa Stellantis.

La joint venture unisce le capacità di sviluppo e le competenze di Foxconn nel settore ICT con la profonda conoscenza da parte di Stellantis delle diverse esigenze di mobilità a livello mondiale. SiliconAuto fornirà ai suoi clienti semiconduttori esplicitamente progettati per il settore automotive necessari per il funzionamento dei numerosi moduli e funzioni controllati da computer, particolarmente importanti nei veicoli elettrici.

I prodotti di SiliconAuto sono destinati a soddisfare il futuro fabbisogno di semiconduttori di Stellantis, Foxconn e altri clienti. Ciò comprende STLA Brain, la nuova architettura elettrica/elettronica e software completamente pronta per l’aggiornamento via etere (over-the-air – OTA).

SiliconAuto avrà la propria sede nei Paesi Bassi. Il management è costituito da dirigenti di entrambi i fondatori. Stellantis fornirà a SiliconAuto le competenze necessarie per poter offrire le capacità richieste dai veicoli elettrici a batteria e dalle piattaforme di veicoli plurialimentati del futuro.

La joint venture è il risultato di un accordo tra Stellantis e Foxconn del dicembre 2021 per lo sviluppo di una famiglia di semiconduttori per applicazioni nel settore automotive. Oltre a SiliconAuto, Stellantis e Foxconn hanno costituito la joint venture Mobile Drive per lo sviluppo di un abitacolo smart grazie all’elettronica di consumo, alle interfacce uomo-macchina e ai servizi.